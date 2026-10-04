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Ceutako Trampolin hondartza hustu dute

Iragarkia
CEUTA, 04/10/2026.- La Policía Nacional ha puesto en marcha a primeras horas de la mañana de este domingo un dispositivo para comenzar a levantar el asentamiento de la playa del Trampolín, donde viven más de 3.000 migrantes.Los migrantes se trasladarán en autobuses hasta el CATE situado en la frontera del Tarajal, donde se les realizará el correspondiente triaje para su identificación. EFE/ Reduán
18:00 - 20:00

EITB

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