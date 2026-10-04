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Kilometroak vuelve a su origen en la 50ª edición

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1977ko Kilometroak Lazkaon
18:00 - 20:00
Primera edición de Kilometroak. Foto: Orain.
Euskaraz irakurri: Kilometroak bere jatorrira itzuli da 50. edizioan

Última actualización

Lazkao celebra la edición número 50 de Kilometroak. Y precisamente, en este aniversario redondo, la fiesta de las ikastolas de Gipuzkoa vuelve al lugar, al municipio, donde comenzó todo hace medio siglo.

Lazkao Kilometroak 2025 Gipuzkoa Euskera Sociedad

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