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Kilometroak vuelve a su origen en la 50ª edición
Euskaraz irakurri: Kilometroak bere jatorrira itzuli da 50. edizioan
Lazkao celebra la edición número 50 de Kilometroak. Y precisamente, en este aniversario redondo, la fiesta de las ikastolas de Gipuzkoa vuelve al lugar, al municipio, donde comenzó todo hace medio siglo.
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