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Así ha sido el último trayecto del Topo en la histórica estación de Amara, en la plaza Easo
Euskaraz irakurri: Topoaren azken bidaia Amaran: agur Easo plazako geltoki historikoari
El último tren ha llegado a las 23:11 horas a la estación de la plaza Easo, poniendo fin a décadas de actividad ferroviaria. Donostia deja atrás una de sus estaciones más emblemáticas para dar paso, desde este sábado, al nuevo trazado soterrado del Topo, con una nueva estación en Amara y otras dos en Benta Berri y Kontxa-Zentroa.
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