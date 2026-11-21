El último tren ha llegado a las 23:11 horas a la estación de la plaza Easo, poniendo fin a décadas de actividad ferroviaria. Donostia deja atrás una de sus estaciones más emblemáticas para dar paso, desde este sábado, al nuevo trazado soterrado del Topo, con una nueva estación en Amara y otras dos en Benta Berri y Kontxa-Zentroa.