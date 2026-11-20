Las autoridades sanitarias han alertado de la posible presencia de Salmonella enteritidis en varios lotes de huevos de la marca Eroski distribuidos en Euskal Herria. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha recibido la notificación a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras el aviso de las autoridades sanitarias vascas.

Los productos afectados corresponden a huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero, de tamaños M, L y XL, comercializados en envases de media docena, una docena y una docena y media. La alerta afecta a los lotes identificados con el código 0222F XXXX, con fechas de consumo preferente comprendidas entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre de 2026.

Además de en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra, la distribución inicial de estos productos se ha realizado en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Madrid y Murcia. No obstante, la AESAN advierte de que no se descarta que puedan haberse distribuido también a otras comunidades autónomas.

Ante esta situación, la agencia recomienda a los consumidores que tengan en sus domicilios huevos incluidos en la alerta que se abstengan de consumirlos. Las autoridades competentes ya han sido informadas para comprobar que los productos afectados sean retirados de los canales de comercialización.

Asimismo, aquellas personas que hayan consumido alguno de los huevos afectados y presenten síntomas compatibles con la salmonelosis, como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza, deben acudir a un centro de salud.

La AESAN recuerda la importancia de comprobar los datos de los envases y seguir las recomendaciones sanitarias para evitar posibles riesgos para la salud.