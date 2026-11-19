El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha confirmado este jueves que la FIFA no admite la propuesta de una sede única compartida entre Bilbao y Donostia para el Mundial 2030 de fútbol.

"Se pedía que hubiera una sola sede con dos estadios y FIFA, en este momento, dice que no, que en el País Vasco hay dos sedes, así que ahora les toca a ellos decidir", ha dicho a los periodistas el presidente de la RFEF tras realizar una ofrenda con la Copa del Mundo al Apóstol Santiago en la Catedral de Santiago. “Ahora le toca al Gobierno Vasco y al alcalde de San Sebasitán decidir qué papel quieren tener aquí”, ha añadido.

El dirigente de la RFEF ha dicho también que “sin duda” la final del Mundial 2030 será en el Estado, aunque no ha querido avanzar si será en Madrid o en Barcelona. “El resto va todo bien. La cuenta atrás ha empezado, ahora toca consolidar ese gran proyecto que tenemos de país para que sea un Mundial memorable para nuestro país”, ha dicho Louzán, que también ha mostrado su deseo de que Balaídos acoja partidos de la próxima cita mundialista.

"Vigo ahora tiene una oportunidad y ojalá pueda aprovecharla para ser una de las sedes. Mi compromiso es que Vigo pueda ser una de las sedes, pero eso no depende tanto de nosotros, depende más de la candidatura de ciudad y de que FIFA nos diga si reúne las condiciones”, ha concluido.

Reacciones

El Ayuntamiento de Donostia analizará toda la documentación disponible para que la ciudad tome la mejor decisión. Asimismo, apela a la "discreción, el rigor y la profesionalidad" durante el proceso, aspectos que considera ausentes en la respuesta de la FIFA.

Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao confirma que ha recibido la respuesta de la FIFA y señala que estudiará detenidamente su contenido antes de realizar declaraciones públicas. Por el momento, no adelanta ninguna valoración sobre el documento.

Asimismo, el Gobierno Vasco también analizará la respuesta remitida por la FIFA antes de realizar cualquier declaración pública. La institución considera necesario estudiar el documento recibido antes de fijar una posición sobre su contenido.