La fiebre por Grand Theft Auto VI (GTA VI) ha alcanzado su punto álgido. El videojuego de Rockstar Games ha aterrizado esta medianoche y millones de aficionados de todo el mundo llevaban años esperando este momento. Algunos han trasnochado para ser de los primeros en jugar, otros han pedido días libres e incluso ha habido quienes han estado pendientes de los husos horarios para intentar acceder antes al título.

Las primeras horas del lanzamiento han dejado valoraciones muy positivas. La crítica especializada ha recibido con entusiasmo la nueva entrega, con puntuaciones que rozan la máxima calificación. Entre los aspectos más destacados figuran la experiencia de juego, un mundo abierto que parece tener vida propia y una producción que, según las primeras reseñas, lleva el videojuego a otro nivel. La expresión "obra maestra" se repite entre las primeras valoraciones.

La expectación ya se había reflejado en las cifras antes de su estreno. Según un informe de YouTube citado por Radio Euskadi, los vídeos relacionados con GTA VI superaron la semana pasada los 40.000 millones de visualizaciones. El primer tráiler oficial, publicado a finales de 2023 y en el que se presentaron sus protagonistas, Lucia Caminos y Jason Duval, consiguió más de 90 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Actualmente supera los 304 millones.