Fiebre por GTA VI: el estreno que pone patas arriba el mundo del entretenimiento
La fiebre por Grand Theft Auto VI (GTA VI) ha alcanzado su punto álgido. El videojuego de Rockstar Games ha aterrizado esta medianoche y millones de aficionados de todo el mundo llevaban años esperando este momento. Algunos han trasnochado para ser de los primeros en jugar, otros han pedido días libres e incluso ha habido quienes han estado pendientes de los husos horarios para intentar acceder antes al título.
Las primeras horas del lanzamiento han dejado valoraciones muy positivas. La crítica especializada ha recibido con entusiasmo la nueva entrega, con puntuaciones que rozan la máxima calificación. Entre los aspectos más destacados figuran la experiencia de juego, un mundo abierto que parece tener vida propia y una producción que, según las primeras reseñas, lleva el videojuego a otro nivel. La expresión "obra maestra" se repite entre las primeras valoraciones.
La expectación ya se había reflejado en las cifras antes de su estreno. Según un informe de YouTube citado por Radio Euskadi, los vídeos relacionados con GTA VI superaron la semana pasada los 40.000 millones de visualizaciones. El primer tráiler oficial, publicado a finales de 2023 y en el que se presentaron sus protagonistas, Lucia Caminos y Jason Duval, consiguió más de 90 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Actualmente supera los 304 millones.
Vacaciones para jugar y exámenes aplazados
La llegada del videojuego también ha tenido repercusiones en los puestos de trabajo. Las solicitudes de días libres para coincidir con el lanzamiento han aumentado un 44 % en España respecto al mismo jueves del año pasado, según los datos de la plataforma de recursos humanos Remote. España es el cuarto país del mundo donde más han crecido estas peticiones.
A escala mundial, el incremento alcanza el 32 %, lo que convierte este 19 de noviembre en la jornada con mayor aumento de solicitudes de vacaciones de todo 2026. Además, casi tres de cada diez trabajadores que han pedido libre este jueves también se han reservado el viernes para poder dedicar más tiempo al videojuego.
La expectación ha llegado incluso a las aulas. En las redes sociales se ha viralizado el mensaje de Juan Miguel López, un profesor que ha decidido suprimir los deberes y trabajos de su asignatura durante toda la semana del lanzamiento y aplazar un examen previsto para el 23 de noviembre hasta el día 30.
En su mensaje, el docente recuerda que cuando salió GTA V, en 2013, tenía la edad de sus estudiantes y que también esperaba con ganas llegar a casa para jugar. "Espero que lo disfrutéis muchísimo; yo tuve mi momento con GTA V y me hacía ilusión que vosotros pudierais tener el vuestro con GTA VI", les ha escrito. También les ha pedido que disfruten "con responsabilidad".
Un negocio millonario y una reventa disparada
La dimensión económica del fenómeno tampoco se queda atrás. Rockstar había vendido cerca de 16 millones de unidades antes del lanzamiento, lo que supondrá unos ingresos superiores a los 1.400 millones de euros.
La demanda ha disparado también la reventa por internet. La edición estándar, cuyo precio oficial ronda los 80 euros, ha llegado a anunciarse por más del doble. En el caso de las ediciones de coleccionista, las diferencias son todavía mayores: cajas valoradas oficialmente en unos 400 euros aparecen anunciadas por más de 1.700 euros.
El impacto de GTA VI podría extenderse además a otros sectores, como la música, las plataformas de streaming e incluso el turismo. La nueva aventura recrea una Florida ficticia, con Miami como principal inspiración, y Vice City podría convertirse en un destino de interés para millones de seguidores de la saga.
Trece años después de GTA V, Rockstar vuelve a situar Grand Theft Auto en el centro de la conversación mundial. El estreno ha movilizado a jugadores, trabajadores y estudiantes, y apunta a convertirse en uno de los grandes acontecimientos de la historia del entretenimiento.