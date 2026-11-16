Tras dos retraso, este jueves llega el Grand Theft Auto VI (GTA VI), un videojuego de acción y aventura para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S, así como vía nube en Xbox One (de momento sin PC), desarrollado por la compañía Rockstar Games.

El lanzamiento, que fue anunciado el 4 de febrero de 2022, ha generado desde entonces enormes expectativas. De hecho, la información sobre el juego ha llegado con cuentagotas, sin apenas ha habido anuncios oficiales. Han sido periodistas y creadores de contenido los que han tenido acceso anticipado al juego y han ido desgranando sus entresijos.

La historia del videojuego se ubica en Leonida, un estado ficticio basado en Florida. Uno de los principales escenarios es Vice City, una ciudad inspirada en Miami que ya apareció en anteriores entregas de la saga, y que regresa ahora de forma mucho más amplia. Además, las carreteras y calles serán más estrechas, lo que provoca tráfico más denso, y aumentará el tiempo usado en conducir de un lugar a otro.

Los protagonistas de la historia son Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja de criminales a través de los cuales los jugadores podrán explorar Leonida. Ambos se ven obligados a protegerse mutuamente y la historia gira en torno a su relación y las decisiones que toman. La historia se definirá según cómo avancen juntos. Los jugadores podrán robar prácticamente en cualquier establecimiento de Leonida, y para avanzar en el juego en el modo historia, los jugadores deberá ganar dinero.

Para la simulación de Vice City, más de 50 artistas estudiaron la ciudad de Miami e incluso contrataron pilotos reales para mejorar los coches y la conducción, que será una mezcla entre la más ‘arcade’ de GTA V y la mas real de GTA IV. El jefe de desarrollo, Rob Nelson, confirma que “el jugador sentirá la transmisión, los neumáticos, la suspensión y la dirección, al igual que el peso del coche”. Incluso tendrá que repostar combustible.

Apuesta musical

El dúo francés Justice ha puesto la banda sonora original, con un álbum de 34 cancines. Además, cuenta con seis emisoras de radio confirmadas, en las que participan artistas como Bad Bunny en Cocoteo FM o Lana Del Rey en Back Country Radio.

La versión estándar tiene un coste 79,99 euros y la versión Ultimate 99,99 euros. También es posible adquirir la versión estándar y posteriormente adquirir la mejora a Ultimate, por 19,99 euros.