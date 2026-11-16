La carretera N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz, permanecerá cerrada entre hoy, lunes 16 de noviembre, y el viernes, 20 de noviembre, en ambos sentidos de circulación. El corte de tráfico se hará efectivo hasta las 20:00 horas del viernes, según ha especificado el Gobierno foral este viernes en un comunicado.

El tráfico rodado se desviará por la carretera NA-1210, puerto de Belate, tanto en sentido sur hacia Pamplona como en sentido norte hacia Irun.

Los accesos y salidas a esta vía alternativa deberán realizarse por el enlace de Ventas de Arraitz, y por el enlace de Almandoz.