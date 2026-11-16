Un joven de 21 años ha fallecido y otras cuatro personas han resultado heridas en un accidente frontal entre dos vehículos ocurrido en el alto de Azkarate, en Elgoibar (Gipuzkoa). Todas las víctimas viajaban en los vehículos implicados en el siniestro.

El accidente ocurrió a las 22:10 de la noche y las cuatro personas heridas han sido trasladadas a los hospitales de Donostia y Mendaro.

El accidente ha obligado a cerrar la carretera al tráfico mientras se atendía a las personas afectadas y se llevaban a cabo las labores correspondientes. La vía ya ha sido reabierta a la circulación.