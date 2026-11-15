¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Acto en San Sebastián en recuerdo a las víctimas de la violencia vial
Organizado por Stop Violencia Vial, el acto ha servido de homenaje a quienes perdieron la vida en las carreteras vascas, 74 en 2025. La jornada de hoy también busca dar visibilidad a las consecuencias de la violencia vial y reivindicar la importancia de la prevención.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Jueves de txurropote por Urretxu y Zumarraga
EN DIRECTO
Hace min.
Manifestación de los afectados por la paralización de las VPO de Maristas de Pamplona
EN DIRECTO
Hace min.
Sestao se rinde ante la gesta histórica del River al levantar su primer título
EN DIRECTO
Hace min.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz levanta la recomendación de no consumir agua del grifo
EN DIRECTO
Hace min.
Del caserío Biorreta a la alfombra roja del Zinemaldia: la inesperada aventura de Cándido Arrillaga
EN DIRECTO
Hace min.
Miles de personas participan en la marcha solidaria de la asociación Katxalin
EN DIRECTO
Hace min.
Canarias vive una jornada récord de rescates: más de 1500 personas en un solo día
EN DIRECTO
Hace min.
Activados en Euskadi sendos avisos amarillos por rachas de más de 100 km/h para el lunes y martes
EN DIRECTO
Hace min.
Orozko se llena de irrintzilaris en la celebración del primer Irrintzi Eguna
Cargar más