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Acto en San Sebastián en recuerdo a las víctimas de la violencia vial

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Errepidean hildako lagunak omendu dituzte gaur Donostian eta istripu asko saihets zitezkeela ohartarazi dute

EITB

Última actualización

Organizado por Stop Violencia Vial, el acto ha servido de homenaje a quienes perdieron la vida en las carreteras vascas, 74 en 2025. La jornada de hoy también busca dar visibilidad a las consecuencias de la violencia vial y reivindicar la importancia de la prevención. 

Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Donostia-San Sebastián Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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