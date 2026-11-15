AMVISA, la compañía de servicios públicos de agua del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, mantiene la recomendación de no consumir agua del grifo debido al episodio de turbidez detectado desde ayer, como consecuencia de la rotura de una tubería de abastecimiento en la calle Comandante Izarduy, en el barrio de San Cristóbal. El consistorio espera que la situación se restablezca a lo largo de la jornada de hoy.



La avería tuvo lugar ayer a la mañana, en una conducción de 30 centímetros de diámetro. El reventón anegó parte del cercano paseo de la Zumaquera, así como bajos y garajes. El escape fue solucionado en pocas horas, aunque las labores de limpieza se prolongaron algo más. La peor parte se la llevó el suministro de agua potable que, tras verse interrumpido, se reanudó con mucha turbiedad. AMVISA descartó el riesgo sanitario, pero por precaución, recomendó a la ciudadanía no hacer uso del agua del grifo hasta nuevo aviso.

La avería ha provocado que el agua embotellada se haya agotado en prácticamente todos los establecimientos de la zona.