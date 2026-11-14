La Policía foral alerta del aumento de suplantaciones en WhatsApp y publica una guía con ocho pasos

La Policía Foral ha alertado de un aumento notable de suplantaciones en WhatsApp, en las que los ciberdelincuentes toman el control de las cuentas para solicitar dinero urgente a los contactos de las víctimas mediante transferencias o Bizum. Ante ello, ha elaborado un guía de de prevención y respuesta.

Según detalla el cuerpo policial navarro en una nota, la ciberestafa consiste en registrar la cuenta de la víctima en un nuevo dispositivo y suplantar su identidad utilizando su misma fotografía de perfil y lista de contactos. A continuación, los estafadores envían mensajes de socorro o urgencia a familiares y amigos solicitando transferencias económicas inmediatas o envíos de dinero por Bizum. Para evitar que la víctima o sus allegados reaccionen a tiempo, los ciberdelicuentes se apoyan en la confianza interpersonal y en la precipitación de la petición.

El Grupo de Delitos Informáticos de la Policía foral ha elaborado una guía de ocho pasos para evitar este tipo de estafas. Como recomendación clave, se aconseja activar el doble factor de verificación, que requiere definir un PIN secreto y un correo de recuperación, impidiendo que el atacante acceda a la cuenta, aunque consiga interceptar el código SMS de registro.

Asimismo, las autoridades recuerdan que WhatsApp nunca solicita códigos SMS por teléfono ni por mensaje, por lo que jamás debe facilitarse este dato a terceros. También se insta a revisar los dispositivos vinculados y cerrar la sesión en caso de no reconocer un dispositivo. Asimismo, se aconseja ampliar la privacidad de los ajustes y activar el bloqueo biométrico. Es importante mantener el teléfono actualizado y no pulsar enlaces sospechosos. Ante cualquier petición económica urgente por mensajería, se recomienda verificar la veracidad del mensaje mediante una llamada telefónica directa al remitente antes de realizar ningún pago.



En caso de haber sido ya víctima de este tipo de estafa, la Policía Foral aconseja reinstalar la aplicación inmediatamente introduciendo el código SMS de verificación, avisar a la agenda de contactos para evitar nuevos fraudes, contactar con la entidad bancaria si se han facilitado datos financieros y recopilar todas las capturas de pantalla, conversaciones y justificantes para presentar una denuncia penal.