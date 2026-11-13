La Audiencia Provincial de Bizkaia ha confirmado la citación como investigadas de cuatro personas en el proceso abierto tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar (Bizkaia), donde fallecieron dos trabajadores. Entre las personas citadas está Arantza Baigorri, alcaldesa entre 2011 y 2018 por EH Bildu. La Audiencia ha rechazado sus recursos de apelación.

El tribunal ha acordado, asimismo, el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a las otras cinco personas que fueron citadas como investigadas. Así, la Audiencia ha revocado en parte el auto del juzgado de Durango en el que se citaba a declarar en calidad de investigadas a un total de nueve personas.

En este procedimiento se investiga la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio, y es una derivada de otra pieza que investiga presuntos delitos contra el medio ambiente.

El único procedimiento judicial cerrado es el que se abrió por la muerte de estos dos operarios, que finalizó con un acuerdo de conformidad por el que fueron condenados por homicidio imprudente tres responsables de Verter Recycling, la empresa propietaria del vertedero.