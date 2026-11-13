Dos turismos y un camión han colisionado en la N-634, en la variante de Eibar, en la zona del barrio de Azitain. Como consecuencia del accidente, tres personas heridas han tenido que ser trasladados al hospital comarcal de Mendaro, según ha confirmado la Ertzaintza.

Además de las ambulancias y agentes policiales, el siniestro ha requerido la intervención de bomberos.

Agentes de tráfico han desviado la circulación por el interior del casco urbano, a lo que se ha sumado otra incidencia en el barrio de Urkizu, lo que ha provocado importantes problemas de tráfico en las calles de la ciudad.

Las largas retenciones que se han generado en la N-634 han llegado hasta Elgoibar, y también han afectando a la carretera GI-627, entre Soraluze y Maltzaga.

La Ertzaintza ha confirmado que el tráfico ha recuperado ya la normalidad.