La Fiscalía General del Estado ha presentado este viernes una denuncia contra TikTok Technologies Spain SL ante la Plaza de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid para que se investiguen posibles delitos relacionados con la difusión de material de abuso sexual infantil en la red social.

La denuncia ha sido interpuesta por la fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, quien solicita a la autoridad judicial que abra un procedimiento, declare secretas las actuaciones y practique las diligencias necesarias para esclarecer los hechos e identificar a sus posibles responsables.

Además, la Fiscalía reclama la retirada urgente e inmediata de los contenidos denunciados.

La investigación de Maldita.es, origen de la denuncia

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, encargó el pasado 11 de noviembre a la Fiscalía de Criminalidad Informática investigar los posibles delitos denunciados por el medio Maldita.es. La organización había alertado de la publicación, difusión y venta de material de abuso sexual infantil a través de TikTok.

Según la denuncia, la plataforma también recomendaría contenidos de esta naturaleza, accesibles tanto en la propia red social como en otras plataformas. Asimismo, se señalaba la existencia de transmisiones en directo en las que aparecerían menores a cambio de compensaciones económicas.

Los representantes de Maldita.es comparecieron ante la Fiscalía para ratificar la denuncia y aportar las pruebas recopiladas. Tras realizar las comprobaciones oportunas, la fiscal de Sala ha trasladado el caso a la autoridad judicial.

Más de mil vídeos identificados y 8,8 millones de visualizaciones

El pasado lunes, Maldita.es publicó una investigación en la que aseguraba haber identificado más de mil vídeos de TikTok con material explícito de abuso sexual infantil. La organización comunicó a la plataforma una muestra de 50 vídeos que consideraba ilegales y que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 'me gusta'.

Según los datos publicados por Maldita.es, TikTok había eliminado únicamente cinco de esos vídeos (el 10 %) y bloqueado otros 13 (el 26 %), aunque estos últimos solo en España. En el 6 % de los casos no había ofrecido respuesta y en el 58 % restante había considerado que los contenidos no vulneraban la legislación ni sus normas internas.

No obstante, más de la mitad de estos últimos vídeos fueron retirados durante las 72 horas posteriores a las denuncias. Transcurrido ese plazo, el 38 % de las cuentas denunciadas seguía activo.

TikTok defiende sus medidas de seguridad

Por su parte, TikTok aseguró que mantener la plataforma como un entorno seguro para sus usuarios es su "máxima prioridad". La compañía también acusó a Maldita.es de no haber compartido íntegramente los resultados de su investigación, lo que, según sostiene, le impide retirar los contenidos denunciados.

La polémica ha llegado también al Gobierno español. El martes, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que paralice excepcionalmente la actividad de TikTok en España, al amparo del artículo 66 del Reglamento General de Protección de Datos.

La AEPD podrá ordenar el bloqueo de los enlaces y contenidos de TikTok que impliquen un tratamiento ilícito de datos de menores, una vez analizado el material y la información solicitada a la plataforma.