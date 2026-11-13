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Ya está la mitad del Puente All Iron colocado entre Erandio y Barakaldo

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Erandio eta Barakaldo arteko All Iron zubiak badu erdia jarrita

EITB

Última actualización

Ya se han instalado 5 de las 10 pasarelas, pero los responsables de Interbiak aseguran que más de la mitad de las obras están completadas. El puente para peatones y ciclistas estará listo en 2027.

Barakaldo Erandio Bizkaia Sociedad

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