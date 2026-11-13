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Incendio en Bilbao
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"Las labores de salvamento han sido muy complicadas porque la caja de escaleras estaba repleta de humo muy denso"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Salbamendu-lanak oso zailak izan dira, eskailera-kaxa ke oso trinkoz beteta zegoelako"

EITB

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Ignacio García Urquizo, portavoz de Bomberos de Bilbao, ha explicado que hasta cinco dotaciones de bomberos han participado en la extinción del incendio, cuyas labores de rescate han sido dificultosas porque los vecinos y vecinas afectados han intentado salir del edificio a través de la escalera llena de humo. 

Un incendio en una vivienda de Bilbao deja 47 personas atendidas, 22 de ellas trasladadas a hospitales
Incendios Bilbao Sociedad

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