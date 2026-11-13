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"Las labores de salvamento han sido muy complicadas porque la caja de escaleras estaba repleta de humo muy denso"
Ignacio García Urquizo, portavoz de Bomberos de Bilbao, ha explicado que hasta cinco dotaciones de bomberos han participado en la extinción del incendio, cuyas labores de rescate han sido dificultosas porque los vecinos y vecinas afectados han intentado salir del edificio a través de la escalera llena de humo.
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