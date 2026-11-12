Asesinada una mujer en Gijón en un posible caso de violencia de género

Una mujer de 30 años ha sido asesinada este jueves en Gijón, Asturias, en un posible caso de violencia de género.

Las primeras pesquisas señalan que los hechos han ocurrido hacia las 15:00 horas, en el barrio de Jove.

En relación a lo ocurrido, la expareja de la víctima ha sido detenida. El hombre, de unos 40 años, ha sido acusado de ser el autor del crimen.

Sobre él existía una denuncia previa, aunque por el momento se desconoce si era de la propia víctima.

Desde Delegación del Gobierno español en Asturias se ha indicado que todo apunta a que pueda ser un caso de violencia de género, si bien se están recabando aún todas las pruebas y se espera confirmación por parte del Ministerio.