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Asesinada una mujer en Gijón en un posible caso de violencia de género

La expareja de la víctima ha sido detenida. Todo indica que pueda ser un caso de violencia de género, si bien se están recabando aún todas las pruebas y se espera confirmación por parte del Ministerio.
GIJÓN, 12/11/2026.-La Policía Nacional ha detenido en Gijón a un varón de unos 40 años como presunto autor del asesinato de su expareja, han informado a EFE fuentes del cuerpo, que investiga los hechos como un posible caso de violencia machista. Los hechos han ocurrido este jueves en el barrio gijonés de Jove, donde presuntamente el hombre habría apuñalado mortalmente a la mujer. Estas mismas fuentes han apuntado que sobre el hombre existía una denuncia previa, aunque por el momento se desconoce si era de la propia víctima.-EFE/ Eloy Alonso
Los hechos han ocurrido en el barrio gijonés de Jove. Foto: EFE

EITB

Última actualización

Una mujer de 30 años ha sido asesinada este jueves en Gijón, Asturias, en un posible caso de violencia de género.

Las primeras pesquisas señalan que los hechos han ocurrido hacia las 15:00 horas, en el barrio de Jove. 

En relación a lo ocurrido, la expareja de la víctima ha sido detenida. El hombre, de unos 40 años, ha sido acusado de ser el autor del crimen

Sobre él existía una denuncia previa, aunque por el momento se desconoce si era de la propia víctima.

Desde Delegación del Gobierno español en Asturias se ha indicado que todo apunta a que pueda ser un caso de violencia de género, si bien se están recabando aún todas las pruebas y se espera confirmación por parte del Ministerio.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

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