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Algunos establecimientos tapian sus escaparates por el temor a incidentes y sabotajes durante la huelga del 11-N

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Denda batzuek erakusleihoak babestu dituzte, azaroaren 11ko greban gerta daitezkeen istiluen beldur

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Algunos establecimientos de las capitales vascas están tapiando sus escaparates por el temor a incidentes y sabotajes durante la jornada de huelga convocada para este 11 de noviembre de 2026.

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