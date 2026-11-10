400 viviendas protegidas en Donostia: el Ayuntamiento aprueba el proyecto de reparcelación de Txomin Enea II

Tras alcanzar un acuerdo a tres bandas con el Gobierno español y el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Donostia ha dado un nuevo paso para el desarrollo de Txomin Enea II , con una previsión de 400 viviendas, equipamientos públicos y nuevos espacios libres, para lo que, como paso previo, resulta imprescindible la reparcelación.

El gobierno municipal ha dado hoy luz verde a la aprobación inicial de este trámite, para posteriormente poder llevar a cabo las obras de urbanización y, finalmente, la construcción de las promociones residenciales previstas. El alcalde, Jon Insausti, ha anunciado que el proyecto se someterá ahora a exposición pública, abriendo un periodo de alegaciones para su posterior aprobación definitiva, al tiempo que ha avanzado que el Ayuntamiento continuará paralelamente trabajando en los demás instrumentos de gestión necesarios para la construcción de viviendas.

Instrumento técnico clave

El proyecto de reparcelación es un instrumento jurídico y técnico de gestión urbanística que reordena las parcelas. La Unidad de Ejecución Txomin Enea II cuenta con una superficie de 35.327 metros cuadrados, el 66% propiedad del Ayuntamiento (los terrenos del entorno del antiguo centro penitenciario y los que ocupaba el tranvía) y otro 34% propiedad del Ministerio de Justicia (terreno que estaba ocupado por el propio centro penitenciario). El acuerdo interinstitucional busca ordenar todas estas parcelas en base al nuevo planeamiento: 5 parcelas destinadas a vivienda y diversos equipamientos (zonas verdes, espacios libres, red viaria y una parcela destinada a vivienda dotacional).

Viviendas para donostiarras

Insausti ha destacado que "estamos trabajando en la transformación de suelo para transformarlo en nuevas oportunidades de vivienda para los donostiarras", por lo que ha subrayado que "la voluntad" del Ayuntamiento es ceder sus parcelas al Gobierno Vasco, aunque ha citado "tres condiciones importantes" que deben cumplirse: que las viviendas construidas "sean para las y los donostiarras", que las tres instituciones implicadas "repartan los costes" y que se cumplan los plazos.

El alcalde ha advertido de que no quiere que "vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en Txomin Enea I, donde ha habido parcelas que durante ocho años han estado paradas", por lo que ha afirmado que seguirá negociando con el Gobierno Vasco para ceder las parcelas, pero "con esas tres condiciones".