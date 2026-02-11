El Gobierno Vasco ha anunciado que el Centro Penitenciario Gipuzkoa, en Zubieta, abrirá entre mayo y junio, lo que permitirá iniciar el traslado desde la prisión de Martutene y avanzar en la regeneración urbanística del ámbito. El proyecto residencial contemplará 400 viviendas protegidas y alojamientos dotacionales, y no incluirá vivienda libre.

El anuncio se ha realizado en un acto celebrado en el exterior de la cárcel de Martutene, con la participación del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas.

De forma paralela a la apertura del nuevo centro, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana tiene en marcha el encargo del proyecto de demolición de la prisión actual. Visesa redactará el proyecto, cuya adjudicación prevé realizar en marzo, y lo entregará en septiembre a Casa47, entidad estatal que ejecutará el derribo con un presupuesto estimado de unos 4 millones de euros. La operación incluirá también los rellenos de tierra necesarios para elevar la cota del solar y evitar su inundabilidad, así como las obras de urbanización.

Para activar el proceso será necesaria la firma de varios convenios. Visesa cederá el proyecto técnico a Casa47 y el Ministerio del Interior, propietario del inmueble, deberá formalizar la cesión de la antigua cárcel a esta entidad. Una vez disponga tanto del proyecto como del solar, Casa47 podrá licitar las obras y solicitar la licencia de demolición al Ayuntamiento de San Sebastián.

En paralelo, Ayuntamiento de San Sebastián, Visesa y Casa47 trabajan en un convenio a tres bandas para impulsar el desarrollo residencial. Las viviendas libres previstas inicialmente se transformarán en vivienda tasada, con precios dentro de los márgenes de la vivienda asequible para las clases medias, en línea con el objetivo de ampliar la oferta para distintos niveles de renta en la ciudad. El nuevo ámbito permitirá culminar el desarrollo urbanístico de Txomin Enea conforme al planeamiento municipal.

En cuanto a la apertura del centro de Zubieta, la consejera María Jesús San José ha destacado que supondrá un avance en la consolidación del modelo penitenciario vasco. En los próximos días, la sociedad pública SIEPSE transferirá el inmueble a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno español, paso previo a su recepción por parte del Ejecutivo autonómico en la Comisión Mixta de Transferencias. Tras ello, se prevén un par de meses para realizar obras menores de adecuación y poner a punto las instalaciones, lo que sitúa su puesta en marcha entre mayo y junio.