Otxandiano pide una negociación entre iguales y Olano responde que las posturas en cuanto a contenidos están muy alejadas

Horas después de que, este lunes, EH Bildu presentase su plan de vivienda, el portavoz de la coalición en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha visitado el programa Boulevard de Radio Euskadi. El dirigente abertzale ha explicado las propuestas de su formación en materia de vivienda y, entre otras cuestiones, ha puesto el foco, en la creación de un gran parque de vivienda pública. “Hay un eje fundamental, y es ese que plantea una promoción de vivienda pública a una escala desconocida en este país. La cuestión fundamental si se quiere atajar el problema es promover un gran parque de vivienda pública como una infraestructura social estratégica”, ha indicado.