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Uxue Barkos niega cualquier caso de corrupción durante su mandato y asegura que nunca ha negociado con Cerdán

La que fuera presidenta del Gobierno de Navarra entre 2015 y 2019 ha comparecido durante tres horas en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas.
Uxue Barkos en la Comisión de Investigación sobre licitaciones
Uxue Barkos a lo largo de su comparecencia en la Comisión de Investigación. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Uxue Barkosek ukatu egin du bere agintaldian ustelkeririk izan zenik, eta Cerdanekin inoiz ez duela negoziatu ziurtatu du
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Agencias | EITB

Última actualización

La expresidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos (Geroa Bai) ha manifestado este martes que en las adjudicaciones que se llevaron a cabo en su Ejecutivo, entre 2015 y 2019, no hubo "caso alguno de corrupción", algo que ha considerado "ha quedado perfectamente acreditado" en la labor de la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas. A preguntas de Javier Esparza, parlamentario de UPN, ha respondido que, siempre que ha negociado con el PSN, lo ha hecho con María Chivite, no con Santos Cerdán. 

Uxue Barkos ha comparecido este martes en la Comisión de Investigación durante tres horas. A lo largo de su intervención ha explicado que ella negociaba con el PSN en Navarra, sin acudir a los responsables del partido en Madrid. "A Cerdán lo conozco en el Parlamento de Navarra. Habremos tenido más de una reunión, pero mis relaciones siempre fueron con la hoy presidenta María Chivite. Mi respeto a la figura de la secretaria general, con quien siempre negocio, nunca he tenido reuniones en Madrid", ha dicho y ha añadido que, cuando negociaba con el Estado, "negociaba con los ministerios correspondientes, sin diputados".

En cuanto a Antxon Alonso, Barkos ha afirmado que conoció al administrador de Servinabar en 2015, en el marco del proyecto Mina Muga y que él actuaba como parte del equipo de Geoalcali, empresa que impulsaba este proyecto. Ha subrayado que mantuvo "muy pocas reuniones" en términos oficiales con Alonso, ya que la tramitación del proyecto pasó al Ministerio, al estar involucrado territorio de Navarra y de Aragón.

A lo largo de la presidencia de Barkos, se adjudicaron cuatro obras a las UTE de Acciona con empresas de Alonso: las obras del colegio público de Arbizu, la reforma del Archivo del Palacio de Navarra, la construcción de 62 VPO en Erripagaña y las oficinas del Navarra Arena. En palabras de la expresidenta, fueron "licitaciones que se llevan a cabo con total normalidad, son obras que se llevan a cabo con total normalidad".

La expresidenta y actual Senadora ha asegurado que no dio nunca ninguna directriz a cargos de su Gobierno para que dirigieran sus acciones a Acciona o a Servinabar en los procesos de adjudicación. "Jamás, nada, ni por asomo parecido", ha señalado, y ha afirmado que "de ninguna manera" sospechó de la existencia de la presunta trama de corrupción investigada por la UCO de la Guardia Civil. Ha indicado que, tras conocer el informe de la UCO, su reacción fue de "incredulidad" y "perplejidad". 

No obstante, afirma que hubo "un primer intento de vincular aquello al Gobierno que yo presidí". "Dijimos desde el principio que no existía caso alguno de corrupción y creo que ha quedado perfectamente acreditado a lo largo de esta comisión", ha defendido. 

Al cierre de la sesión, Barkos ha dado un "agradecimiento público a las personas que han defendido en esta comisión el trabajo que llevaron a cabo aquellos años" de su Gobierno.

Parlamento de Navarra Uxue Barkos Geroa Bai Corrupción Política Navarra Política

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