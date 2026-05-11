EH Bildu ha presentado este lunes un plan "ambicioso" para solucionar la emergencia habitacional, que pasa por una apuesta por la intervención "sí o sí" del mercado de la vivienda, ahora "descontrolado"; por la promoción "a gran escala" de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) "multiplicando por 10 el esfuerzo público"; y por "proteger la función social" de la vivienda.