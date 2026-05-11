POLÍTICA DE VIVIENDA
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Otxandiano: "El gobierno de coalición de PNV y PSE ni siquiera se pone de acuerdo en la política de vivienda en un momento de emergencia"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Otxandiano: "Hemen ez da etxebizitza politikarik egin, politika inmobiliario bat egin da"
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EITB

Última actualización

EH Bildu ha presentado este lunes un plan "ambicioso" para solucionar la emergencia habitacional, que pasa por una apuesta por la intervención "sí o sí" del mercado de la vivienda, ahora "descontrolado"; por la promoción "a gran escala" de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) "multiplicando por 10 el esfuerzo público"; y por "proteger la función social" de la vivienda.

EH Bildu Vivienda Política

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