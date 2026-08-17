CRISIS EN CEUTA
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El presidente ceutí acusa al Gobierno de “maquillar la realidad” y le da 30 días para solucionar la crisis

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CEUTA, 17/08/2026.- Comparece el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (c), este lunes, en compañía de varios miembros del ejecutivo local. EFE/Reduan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Errealitatea makillatzea" egotzi dio Ceutako presidenteak Gobernuari, eta krisia konpontzeko 30 egun eman dizkio
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EITB

Última actualización

Juan Vivas ha endurecido sus críticas hacia el Gobierno por la "falta de respuestas" y su "pasividad" ante la crisis migratoria desencadenada tras la entrada masiva a la ciudad autónoma de unas 70.000 personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Vivas se ha preguntado si la pasividad del Ejecutivo busca "no molestar" a Marruecos y ha anunciado que acudirá al poder judicial y otros estamentos si la crisis no se soluciona en un plazo máximo de 30 días.

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