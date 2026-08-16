UPN denuncia la agresión a un concejal en las fiestas de Burlada

UPN ha denunciado la agresión física sufrida este sábado por su concejal en el Ayuntamiento de Burlada Carlos Oto durante las fiestas de la localidad. Según ha informado la formación regionalista, el agresor irrumpió en la sede de UPN, donde varios integrantes del partido y otras personas se encontraban reunidos y celebrando la jornada festiva, y propinó un golpe en el pecho al edil, que tuvo que acudir a los servicios médicos.

De acuerdo con el relato de UPN, durante el incidente el agresor profirió gritos como "UPN kanpora" (UPN fuera), "hijos de puta" y "putos fachas". La situación, según el partido, terminó con la intervención de la Policía. UPN ha calificado los hechos de "inaceptables en democracia" y ha reclamado la condena y repulsa de todas las formaciones políticas, al tiempo que ha mostrado su apoyo a Carlos Oto y a la "familia regionalista de Burlada".

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha condenado también la agresión y ha trasladado su apoyo y solidaridad al concejal y a UPN. "La violencia ni ha tenido ni tiene espacio alguno en nuestra sociedad", ha señalado en redes sociales. Geroa Bai ha expresado igualmente una condena "clara y rotunda", mientras que el Partido Popular de Navarra ha rechazado "totalmente" la agresión y ha defendido que las diferencias políticas y sociales "nunca pueden justificar cualquier tipo de violencia o agresión".

UPN ha advertido de que la violencia física y verbal contra sus representantes "deben desterrarse por completo" de la sociedad y ha defendido que las fiestas deben ser espacios de "buena armonía, convivencia y respeto". La formación ha animado a Carlos Oto y al resto de sus representantes en Burlada a continuar trabajando por los vecinos y ha reclamado que los responsables de este tipo de ataques no queden impunes.