San Sebastián pone fin a una Semana Grande redonda, sin incidentes importantes
La Semana Grande de San Sebastián ha concluido este domingo sin incidentes importantes y con un descenso del 45 % en el número de delitos respecto al año pasado. El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha destacado que "la normalidad y el buen ambiente han sido la tónica dominante" durante las fiestas.
En el balance de la Semana Grande, realizado junto a la concejala de Cultura, Ana López, Insausti ha señalado que la cifra de delitos registrada este año es la mejor desde la pandemia.
El alcalde ha destacado también el refuerzo del dispositivo de seguridad, con 100 agentes municipales más, así como la coordinación con la Ertzaintza y la presencia de unidades móviles avanzadas en las playas y el Boulevard.
Menos residuos
La cantidad de residuos recogidos durante la Aste Nagusia también ha disminuido respecto a años anteriores. Insausti ha considerado este dato "positivo", ya que, a su juicio, refleja una mayor concienciación en el uso de papeleras y contenedores durante las fiestas.
Por otra parte, Insausti ha resaltado el récord histórico de utilización de Dbus durante la Semana Grande. En total, se han contabilizado 865.258 viajes, 10.979 más que el año pasado.
Finalmente, el alcalde ha agradecido la labor de Donostia Festak, de los equipos técnicos y de las personas organizadoras de los distintos eventos, así como a los donostiarras por el "buen ambiente propuesto" durante las fiestas.
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