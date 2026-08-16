San Sebastián pone fin a una Semana Grande redonda, sin incidentes importantes

La Semana Grande de San Sebastián ha concluido este domingo sin incidentes importantes y con un descenso del 45 % en el número de delitos respecto al año pasado. El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha destacado que "la normalidad y el buen ambiente han sido la tónica dominante" durante las fiestas.

En el balance de la Semana Grande, realizado junto a la concejala de Cultura, Ana López, Insausti ha señalado que la cifra de delitos registrada este año es la mejor desde la pandemia.

El alcalde ha destacado también el refuerzo del dispositivo de seguridad, con 100 agentes municipales más, así como la coordinación con la Ertzaintza y la presencia de unidades móviles avanzadas en las playas y el Boulevard.