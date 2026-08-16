El incendio de Riglos afronta una jornada complicada pese a una noche más favorable
El operativo de extinción contará este domingo con nuevos efectivos y cerca de un millar de personas, entre ellas un centenar de bomberos franceses; el fuego ha afectado ya a unas 16 600 hectáreas.
El incendio forestal declarado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) ha tenido una noche más tranquila que las anteriores, favorecida por la mejora de las condiciones meteorológicas. El dispositivo de extinción ha conseguido consolidar buena parte del perímetro y este domingo contará con cerca de un millar de efectivos, entre ellos un centenar de bomberos franceses, según ha informado el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.
Durante la noche, los medios terrestres y la maquinaria pesada han podido avanzar en las labores de contención gracias a la alta humedad y el escaso viento, que han permitido trabajar "bastante mejor" a los profesionales desplegados.
El operativo tiene como principales objetivos garantizar la seguridad de la población y consolidar los perímetros alcanzados durante la noche. Para ello, contará con entre 35 y 40 medios aéreos, que podrán comenzar a trabajar antes de lo habitual al no haberse producido por primera vez en varios días inversión térmica.
El flanco derecho, la zona más preocupante
Pese a la evolución favorable durante la noche, el flanco derecho del incendio continúa siendo el área que más preocupa a los responsables del operativo. También se están reforzando los trabajos en la zona comprendida entre el municipio de Bernués y el Monasterio de San Juan de la Peña.
Bermúdez de Castro ha advertido, no obstante, de que la jornada será "compleja y complicada", ya que las condiciones meteorológicas previstas no están siendo tan favorables como se esperaba. La lluvia anunciada, si finalmente se producen tormentas, será "imperceptible", mientras que la humedad podría descender por debajo del 30 %.
Además, las previsiones para lunes, martes y miércoles apuntan a temperaturas "muy poco favorables" para lograr extinguir definitivamente el incendio.
Refuerzos de Francia y de otras comunidades
En cuanto a los medios desplegados, el operativo ya cuenta con la cuarta sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y durante este domingo se incorporarán también dos bulldozer del Ejército de Tierra.
A ellos se sumarán 100 bomberos franceses, 16 autobombas y un helicóptero Súper Puma, después de que el Gobierno de Aragón solicitara ayuda a Francia el pasado viernes. El consejero ha agradecido la rápida respuesta del Estado francés.
Asimismo, el dispositivo incorporará más de 150 bomberos procedentes de otras comunidades autónomas, con efectivos y medios de Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana.
Si la situación continúa complicándose, el Gobierno de Aragón contempla además solicitar en los próximos días la incorporación de hidroaviones procedentes de Ucrania.
El incendio ha afectado ya a unas 16.600 hectáreas en la zona de Las Peñas de Riglos y continúa siendo uno de los principales focos forestales activos en Aragón.
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