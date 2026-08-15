El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) continúa activo este sábado y afecta ya a más de 15 000 hectáreas. El operativo ha conseguido contener el avance de las llamas hacia los núcleos urbanos y proteger las poblaciones, así como los monasterios de San Juan de la Peña.

Durante la noche, especialmente complicada, el fuego ha llegado a las inmediaciones de Santa María de la Peña, Triste, Yeste, Centenero, Binacua y Santa Cruz de la Serós, aunque las líneas de control han frenado su avance antes de alcanzar los núcleos urbanos.

Los puntos más complejos se encuentran ahora en Botaya y Atarés, donde se reforzarán los trabajos de extinción manual y con maquinaria pesada.

Más de 600 efectivos

El dispositivo se mantiene este sábado en su máximo nivel, con más de 600 efectivos y entre 30 y 35 medios aéreos. El objetivo es contener las reproducciones, consolidar los perímetros y garantizar la seguridad de la población.

La bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad ofrecen, según el Gobierno de Aragón, una "ventana de oportunidad" para avanzar en la extinción durante los próximos dos días. También se esperan chubascos y lluvias en la zona, aunque las precipitaciones previstas han disminuido.

El operativo pide precaución a los voluntarios

El Gobierno de Aragón ha agradecido la colaboración de los voluntarios, pero ha pedido que quienes acudan a defender sus propiedades respeten las medidas de seguridad establecidas por los equipos de emergencia, debido al intenso tráfico de vehículos de extinción y a las condiciones de las carreteras.