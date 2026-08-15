El incendio de Riglos en Huesca sigue activo, pero el fuego no llega a los pueblos
El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) continúa activo este sábado y afecta ya a más de 15 000 hectáreas. El operativo ha conseguido contener el avance de las llamas hacia los núcleos urbanos y proteger las poblaciones, así como los monasterios de San Juan de la Peña.
Durante la noche, especialmente complicada, el fuego ha llegado a las inmediaciones de Santa María de la Peña, Triste, Yeste, Centenero, Binacua y Santa Cruz de la Serós, aunque las líneas de control han frenado su avance antes de alcanzar los núcleos urbanos.
Los puntos más complejos se encuentran ahora en Botaya y Atarés, donde se reforzarán los trabajos de extinción manual y con maquinaria pesada.
Más de 600 efectivos
El dispositivo se mantiene este sábado en su máximo nivel, con más de 600 efectivos y entre 30 y 35 medios aéreos. El objetivo es contener las reproducciones, consolidar los perímetros y garantizar la seguridad de la población.
La bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad ofrecen, según el Gobierno de Aragón, una "ventana de oportunidad" para avanzar en la extinción durante los próximos dos días. También se esperan chubascos y lluvias en la zona, aunque las precipitaciones previstas han disminuido.
El operativo pide precaución a los voluntarios
El Gobierno de Aragón ha agradecido la colaboración de los voluntarios, pero ha pedido que quienes acudan a defender sus propiedades respeten las medidas de seguridad establecidas por los equipos de emergencia, debido al intenso tráfico de vehículos de extinción y a las condiciones de las carreteras.
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Perimetrado y estabilizado el incendio forestal de Llanteno
El incendio ha afectado a una superficie estimada de entre 75 y 100 hectáreas. Los trabajos continuarán durante las próximas horas con el objetivo de mantener estabilizada la zona y avanzar en su control definitivo.
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Los servicios de extinción esperan tener controlado este sábado el incendio forestal de Llanteno
En los próximos días tendrán que seguir acudiendo a la zona para enfriarla y vigilar que los rescoldos no se activen. De cara a este sábado, hay comprometidos nuevamente cinco helicópteros para seguir trabajando, seguir enfriando la zona y seguir vigilando.
El incendio de Las Peñas de Riglos en Huesca supera las 11 2000 hectáreas con un perímetro de 58 kilómetros
El incendio ha cercado el monasterio viejo de San Juan de la Peña, sin llegar a dañar la estructura, y se ha aproximado al monasterio nuevo. Un hombre ha sido detenido como presunto causante del fuego.
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