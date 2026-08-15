Perimetrado y estabilizado el incendio forestal de Llanteno

El incendio forestal de Llanteno, en Álava, se encuentra ya perimetrado y estabilizado, después de que los servicios de extinción hayan continuado durante la noche con las labores de contención para evitar posibles reactivaciones.

Los efectivos mantienen los trabajos en la zona y, de momento, un helicóptero continúa apoyando desde el aire a los medios terrestres desplegados en el incendio. La prioridad sigue siendo asegurar el perímetro y controlar cualquier posible reactivación de los rescoldos.

La evolución supone un avance respecto a la situación del viernes, cuando los servicios de extinción confiaban en poder tener el fuego bajo control durante este sábado. El viento se mantenía entonces como uno de los principales factores de riesgo, ya que una racha fuerte podía favorecer la reactivación de algunos focos dentro del perímetro.

Continúan las labores de control

El incendio ha afectado a una superficie estimada de entre 75 y 100 hectáreas. Los trabajos continuarán durante las próximas horas con el objetivo de mantener estabilizada la zona y avanzar en su control definitivo.

Por el momento, las piscinas de Etxaurren permanecerán cerradas, a la espera de la evolución de la situación y de las indicaciones de los servicios responsables.

Los equipos de extinción mantienen así la vigilancia sobre el terreno, conscientes de que, aunque el incendio está estabilizado, todavía será necesario continuar con las labores de control y enfriamiento para evitar que los rescoldos puedan volver a generar focos.

Amplio dispositivo de extinción

El fuego, que se originó el lunes por la tarde en una zona de pinos, helechos y abundante vegetación entre los términos de Aiara, Artziniega y Gordexola, se reavivó el jueves y llevó al Gobierno Vasco a activar la situación 0 de la fase de emergencia del Plan Especial por Riesgo de Incendios Forestales.

Las llamas se reactivaron en el monte Idubaltza, en el entorno de Llanteno, después de que el incendio declarado el pasado lunes hubiera quedado perimetrado y bajo control. La combinación de las altas temperaturas y las condiciones del terreno seco favoreció el avance del fuego, que llegó a superar uno de los cortafuegos establecidos.

Como medida preventiva, se desalojaron varios caseríos de los barrios de Basualdo, La Cabaña, Ureta y Abiaga. Algunos de los vecinos pasaron la noche en Artziniega o Laudio, mientras que también se estableció un corte en la carretera A-3634 de acceso a Llanteno.

El operativo terrestre se reforzó con efectivos de los parques de bomberos de Laudio, Nanclares de la Oca y Espejo, además de brigadas forestales, guardas forales y maquinaria pesada.