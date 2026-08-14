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Osakidetza atiende a 129 personas por dolencias oculares tras el eclipse

Este viernes, 70 personas han acudido a los servicios médicos de Euskadi con síntomas oculares leves o muy leves. El jueves se atendió a otras 59 personas.
(Foto de ARCHIVO) Oftalmólogo en una consulta de Osakidetza. REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/8/2026
Oftalmólogo pasa consulta en Osakidetza en una imagen de archivo. Foto: Europa Press.
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Agencias | EITB

Última actualización

Ascienden a 129 las personas atendidas por Osakidetza por dolencias oculares desde el eclipse, según informa el departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Así, este viernes se ha atendido a 70 personas, todas ellas con síntomas de carácter leve o muy leve: 37 han acudido al servicio de atención primaria y 33 a urgencias hospitalarias.

Consultas por territorio

Álava: 6 personas atendidas en atención primaria.

Gipuzkoa: 11 personas atendidas en atención primaria.

Bizkaia: 53 consultas: 20 en atención primaria y 33 en hospitalaria.

Estas cantidades se suman a las registradas este jueves, cuando se atendió a 59 personas con dolencias oculares de sintomatología leve relacionadas con el eclipse: 22 de ellas fueron atendidas en atención primaria y 37 en urgencias hospitalarias.

Eclipses solares Osakidetza Sociedad

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