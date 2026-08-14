Osakidetza atiende a 129 personas por dolencias oculares tras el eclipse

Ascienden a 129 las personas atendidas por Osakidetza por dolencias oculares desde el eclipse, según informa el departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Así, este viernes se ha atendido a 70 personas, todas ellas con síntomas de carácter leve o muy leve: 37 han acudido al servicio de atención primaria y 33 a urgencias hospitalarias.

Consultas por territorio

Álava: 6 personas atendidas en atención primaria.

Gipuzkoa: 11 personas atendidas en atención primaria.

Bizkaia: 53 consultas: 20 en atención primaria y 33 en hospitalaria.

Estas cantidades se suman a las registradas este jueves, cuando se atendió a 59 personas con dolencias oculares de sintomatología leve relacionadas con el eclipse: 22 de ellas fueron atendidas en atención primaria y 37 en urgencias hospitalarias.