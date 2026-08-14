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Osakidetzak 129 pertsona artatu ditu eklipsearen ondorioz begietako arazoak izan dituztelako

Ostiral honetan, 70 pertsona joan dira Euskadiko osasun-zerbitzuetara begietako sintoma arin edo oso arinekin.

(Foto de ARCHIVO) Oftalmólogo en una consulta de Osakidetza. REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/8/2026
Oftalmologoak kontsulta egin du Osakidetzan artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

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Osakidetzak 129 pertsona artatu ditu eklipsearekin lotutako begietako arazoengatik, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi duenez.

Guztira, ostiral honetan 70 pertsona artatu dituzte, sintoma arin edo oso arinekin: 37 lehen mailako arretako zerbitzuetara joan dira, eta 33 ospitaleko larrialdietara.

Kontsultak lurraldez lurralde

Araban, lehen mailako arretan 6 pertsona artatu dituzte.

Gipuzkoan, 11 pertsona artatu dituzte lehen mailako arretan.

Bizkaian, berriz, 53 kontsulta izan dira: 20 lehen mailako arretan eta 33 ospitaleko larrialdietan.

Kopuru horiei ostegunean erregistratutakoak gehitu behar zaizkie. Izan ere, eklipsearekin lotutako begietako sintoma arinak zituzten 59 pertsona artatu zituzten: 22 lehen mailako arretan eta 37 ospitaleko larrialdietan.

Eguzki eklipseak Osakidetza Gizartea

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