Osakidetzak 129 pertsona artatu ditu eklipsearen ondorioz begietako arazoak izan dituztelako
Ostiral honetan, 70 pertsona joan dira Euskadiko osasun-zerbitzuetara begietako sintoma arin edo oso arinekin.
Osakidetzak 129 pertsona artatu ditu eklipsearekin lotutako begietako arazoengatik, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi duenez.
Guztira, ostiral honetan 70 pertsona artatu dituzte, sintoma arin edo oso arinekin: 37 lehen mailako arretako zerbitzuetara joan dira, eta 33 ospitaleko larrialdietara.
Kontsultak lurraldez lurralde
Araban, lehen mailako arretan 6 pertsona artatu dituzte.
Gipuzkoan, 11 pertsona artatu dituzte lehen mailako arretan.
Bizkaian, berriz, 53 kontsulta izan dira: 20 lehen mailako arretan eta 33 ospitaleko larrialdietan.
Kopuru horiei ostegunean erregistratutakoak gehitu behar zaizkie. Izan ere, eklipsearekin lotutako begietako sintoma arinak zituzten 59 pertsona artatu zituzten: 22 lehen mailako arretan eta 37 ospitaleko larrialdietan.
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