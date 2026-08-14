TRAFIKO ISTRIPUA
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Bi lagun hil dira eta beste bat oso larri zauritu da Beriainen

38 eta 23 urteko bi gizonezko hil dira, eta 24 urteko beste bat oso larri zauritu da, ibilgailua errepidetik aterata.

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Agentziak | EITB

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38 eta 23 urteko bi gizonezko hil dira bart gauean Beriainen izandako trafiko-istripu batean. 24 urteko beste gazte bat, berriz, oso larri zauritu da politraumatismoen ondorioz, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalean dago, Iruñean.

Foruzaingoak egindako lehen ikerketaren arabera, ezbeharra NA-6009 errepidean gertatu da, 1,6. kilometroan. Hiru gizonezkoak zihoazen ibilgailua errepidetik atera eta Beriaingo Idiazelaia kaleko etxebizitza baten hormigoizko hormaren aurka jo du.

Larrialdi-zerbitzuek ezin izan dute ezer egin ibilgailuko gidariaren eta aurreko eserlekuan zihoan bidaiariaren bizitzak salbatzeko. Biak, 38 eta 23 urtekoak, hil egin dira.

Atzeko eserlekuan zihoan 24 urteko gaztea, berriz, anbulantzia batean eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, politraumatismo oso larriekin.

Bi hildakoen gorpuak, bestalde, Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman dituzte, autopsia egiteko.

Foruzaingoak ikertzen jarraitzen du istripuaren nondik norakoak.

Trafiko Istripuak Nafarroa Gizartea

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