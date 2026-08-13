Eguzki-eklipse osoa
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Eklipsea estratosferatik: EITBk eta Aranzadik jaurtitako globoaren 360º-ko irudiak

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

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EITBk eta Aranzadi Zientzia Elkarteak Lantziegotik (Araba) botatako kamerak eguzki-eklipse osoa grabatu du, ikuspegi txundigarria utzita. Gozatu, Lurra zeharkatzean, eklipsearen itzalak utzitako irudiekin.

Eguzki eklipseak Aranzadi Zientzia Elkartea Gizartea

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