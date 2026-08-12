EGUZKI EKLIPSEA
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Emozioa eta ilusioa herritarren artean eklipsearen ondoren

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herrian, eguzki-eklipsea emozioz, harriduraz eta jai-giroan bizi izan dute, bereziki fenomenoa ikusteko jende ugari bildu den tokietan. Fenomenoaz gozatzeko aukera izan dutenek esperientzia paregabe eta historikotzat jo dute, ahaztezina.

Eguzki eklipseak Gizartea

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