Aste Nagusia
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Bilboko Konpartsak txosnak muntatzen hasi da eta 600 jarduera baino gehiago aurkeztu ditu Aste Nagusirako

Iragarkia
BILBAO, 12/08/2026.- Bilboko Kompartsak ha presentado este miércoles en el Arenal de Bilbao el montaje de las txosnas y el programa de actividades para la próxima Aste Nagusia de Bilbao. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Konpartsek hamar egun izango dituzte Areatza eraldatzeko, abuztuaren 22an Marijaia iritsi baino lehen. Bilboko Konpartsek azpimarratu dute ez dutela inolako erasorik onartuko jaietan, eta babesa adierazi diete manteroei eta ikuskizunetako teknikariei.

Bilboko Aste Nagusia 2026 Bilbo Jaiak Gizartea

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