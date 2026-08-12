61 urteko gizon bat hil da Barakaldoko igerilekuetan
Sorosleek eta larrialdi-zerbitzuek suspertze-maniobrak egin dizkiote bainulariari, baina ezin izan dute haren bizitza salbatu.
61 urteko gizonezko bat hil da asteazken goizean Gorostizako kanpoko igerilekuetan, Barakaldon (Bizkaia), ikertzen ari diren arrazoiengatik.
Udalak jakinarazi duenez, sorosleek eta bertaratutako larrialdi-zerbitzuek bizkortze-maniobrak egin dizkiote, baina azkenean ezin izan dute gizonaren bizitza salbatu.
Udalak doluminak eman dizkie biktimaren senideei eta hurbilekoei, eta gertakariaren nondik norakoak argitzeko ardura duten zerbitzuen esanetara jarri da.
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