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Laredoko alkateak ukatu egin du herrian euskal udatiarren aurkako jazarpenik dagoenik

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

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Laredon uda igarotzen duten hainbat familiak salatu dutenez, euskal herritarrak izate hutsagatik egin diete eraso. Hala ere, alkateak ukatu egin du "euskal herritarren kontrako jazarpenik dagoenik", eta kasu bakanak direla ziurtatu du.

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