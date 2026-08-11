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Abisu horia ezarri dute ostegunera arte tenperatura altu eta oso altuengatik

Hurrengo hiru egunetan, maximoak 37º-koak izango dira Arabako hegoaldean, 35º-koak Kantauri barnealdean eta 31º-koak kostaldean.

GETXO (BIZKAIA), 21/06/2026.- Varias personas se resguardan del sol en la playa de Ereaga en Getxo (Bizkaia) este domingo, jornada en la que el Departamento vasco de Seguridad ha elevado la alerta a roja por la ola de calor al esperarse temperaturas muy altas que alcancen los 40 grados. EFE/ Miguel Toña
Getxoko Ereaga hondartzaren irudia. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak abisu horia ezarri du tenperatura altu eta oso altuengatik gaur hasi eta datorren ostegunera bitartean; izan ere, 37 gradu inguruko maximoak aurreikusten dira hiru egun horietan.

Astearte honetarako abisu horia ezarri dute, tenperatura oso altuengatik, 12:00etatik 20:00etara; izan ere, 34º-ko maximoak aurreikusi dituzte trantsizio-eremuan, eta 36º-koak Arabako barnealdean, baina kostaldean 27º-koak izango dira, eta Kantauri barnealdean 31º-koak.

Asteazken honetarako abisu horiak indarrean jarraituko du, tenperatura altu iraunkorrengatik egun osoan, eta oso altuengatik 12:00etatik 20:00etara. Epe horretan termometroa 37º-ra irits daiteke Araba barnealdean, 36º-ra trantsizio-eremuan eta 35º-ra Kantauri barnealdean; kostaldean, berriz, 29º-ra.

Ostegunean abisu horia ezarriko da tenperatura altu iraunkor eta oso altuengatik 12:00etatik 20:00etara. Aurreko eguneko erregistroen antzekoak izango dira: 37º Ebroko inguruan eta 36º trantsizio-eremuan. Egun horretan maximoak zertxobait baxuagoak izango dira barnealdean (33º) eta kostaldean (27º). 

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