ABISU HORIA
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Euskadik abisu horia ezarri du larunbat honetan, lurraldearen hegoaldean 35 gradu ingurura heldu daitekeelako

Abisua 12:00etatik 20:00etara egongo da indarrean.

Eltziegoko (Araba) mahasti bat. Argazkia: Koldo Palacios Ruiz de Bergara.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia ezarri du larunbat honetan tenperatura altuengatik, lurraldearen hegoaldeko zenbait puntutan termometroak 35 gradu ingurura iritsiko direlako.

Abisua 12:00etatik 20:00etara egongo da indarrean. Izan ere, aurreikuspenaren arabera, tenperaturak 35 ºC-ra iritsiko dira trantsizio-eremuan eta 36ra Ebroko ardatzean. Kostaldean, berriz, 27 ºC inguruan egongo dira, eta isurialde atlantikoaren barnealdean 32ra helduko dira.

Alerta Meteorologikoak Eguraldia

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