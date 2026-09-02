Abuztua bigarren hilabeterik beroena izan da 1970etik, eta mendeko lehorrenetakoa Euskadin
Batez besteko tenperatura ohikoa baino 2,4 °C altuagoa izan da, eta muturreko beroak, lehorteak eta prezipitazio handiek markatu dute hilabetea. Gainera, hainbat fenomeno meteorologikok 17 abisu hori aktibatzea eragin dute.
Euskalmetek asteazken honetan argitaratutako txosten meteorologikoak agerian uzten du abuztu hau 1970etik izan den bigarren abuzturik beroena izan dela Euskadin, 2003ko hilabete beraren atzetik. Batez besteko tenperatura 21,9 ° C izan da, 1991-2020 aldiko batez bestekoa baino 2,4 ° C altuagoa.
Hilabetea prezipitazio urriagatik ere nabarmendu da, batez ere isurialde mediterraneoan, ohiko euriaren % 20 baino gutxiago bildu baita bertan. Hala, Euskadi osoan, abuztua mende honetako bosgarren lehorrena izan da gutxi gorabehera.
Hala ere, euri faltak prezipitazio handiko hainbat gertakarirekin kontrastatu du. Guztira, hiru egunetan metro koadroko 30 litro baino gehiago pilatu dira, eta horietako bitan 60 litro baino gehiago.
Gertakaririk aipagarriena abuztuaren 23an izan zen, Markina-Ondarroan. Oletako estazioak 37,2 l/m² erregistratu zituen ordubetean, eta 84,5 l/m² egun osoan, biak ere bere serieko balio errekorrak.
Abuztuaren 9an ere oso eurite handiak izan ziren Añarbe inguruan, ordubetean 42,7 l/m², urtaroaren errekor berria.
Bero handia
Bestalde, beroa bereziki handia izan zen hilaren erdialdean. Abuztuaren 13a izan zen egunik beroena, eta 40 ºC-tik gorako tenperaturak izan ziren Arabako hego-mendebaldeko hainbat tokitan: 40,3 ºC-tik gorakoak Tobillasen, 40,2 ºC-tik gorakoak Zambranan eta 40 ºC-tik gorakoak Langraizen.
Guztira, 17 abisu hori aktibatu ziren abuztuan: zazpi prezipitazio handiengatik, zazpi muturreko tenperatura altuengatik eta hiru tenperatura altu iraunkorrengatik.
Barnealdean ere, hilabetea ohi baino eguzkitsuagoa izan zen, batez bestekoa baino % 14 eguzki ordu gehiagorekin; kostaldean, berriz, % 10 gutxiago izan zen. Gasteizek 258 eguzki ordu pilatu zituen, Bilbok 168 ordu eta Donostiak 167 ordu.
Haizeari dagokionez, ipar eta ipar-mendebaldeko fluxuak izan ziren nagusi hilaren zati handi batean, nahiz eta abuztuaren 22tik aurrera hegoaldeko haizeak nagusitu ziren, batzuetan bortitzak.
Oro har, txostenak beroak eta lehortasunak markatutako hilabete bat marrazten du, nahiz eta ekaitz puntualak izan, prezipitazio ugari eta hainbat errekor utzi zituztenak.
Hileko azterketa eta ekitaldi nabarmenak
- Abuztua baldintza barometriko egonkorrekin hasi zen, tenperatura moderatuekin kostaldean eta beroagoekin barnealdean.
- Abuztuaren 5etik 9ra bitartean, eguraldiak okerrera egin zuen, eta euriak eta ekaitzak izan ziren, bereziki isurialde kantauriarrean. Zenbait lekutan prezipitazio handiak eta txingorra izan ziren.
- Abuztuaren 10etik 20ra bitartean, eguraldiak hobera egin zuen, eta tenperaturak gora egin zuen; zenbait egunetan 38 °C-tik gorako tenperatura maximoak neurtu ziren.
- 21etik aurrera, beroa areagotu egin zen isurialde kantauriarrean, eta 40 °C-tik gorako tenperatura maximoak neurtu ziren zenbait estaziotan. Kostaldean, berriz, 15 °C-tik gorako tenperatura minimoak izan ziren.
Kontrako fenomenoak eta alertak
- 17 abisu hori eman ziren, batez ere prezipitazio handiengatik eta tenperatura altu iraunkor eta muturrekoengatik.
- Abuztuaren 2an eta 8an tenperatura altuengatik abisuak aktibatu ziren hainbat eremutan; Araban 37 ° C baino gehiago erregistratu ziren eta barnealdean 38 ° C baino gehiago.
- Abuztuaren 23an eta 24an, ekaitzek eta haize-bolada gogorrek bereziki eragin zioten isurialde kantauriarrari. Zenbait estaziotan 80 mm-tik gorako prezipitazioak eta haize-bolada urakan-indarrekoak neurtu ziren.
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Bero itogarria Euskal Herrira itzuliko da
Asteazkenean tenperaturak ez du aldaketarik izango, baina ostegunean gorakada nabarmena datorkigu, eta termometroak 30 ºC-tik gora kokatuko dira Bilbon, Gasteizen eta Iruñean.
Giro lehorra eta eguzkitsua iraila abiatzeko
Gaur eta bihar leunagoak izango dira tenperaturak, baina asteazken-ostegunetik aurrera beroa nagusituko da atzera. Oro har, astea eguzkitsua izango da, baina kostaldean lehenengo egunotan hodeiak izango dira.
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Asteburua tenperatura freskoekin hasiko da, eta termometroak 9 ºC-ra jaitsiko dira Gasteizen larunbatean. Hala ere, maximoak 30 ºC-tik gorakoak izango dira lurraldeko hainbat puntutan. Igandean, berriz, zirimiria egin lezake azken orduetan.
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34 ºC-ra go litezke termometroak puntu askotan eta goizean hodei eta ostarteak tartekatuko dira; arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta trumoi-zaparradaren bat bota dezake.
Beroak estutzen jarraituko du, baina ezegonkortasun handiarekin
Hurrengo egunetan, tenperatura altuak izango dira nagusi, baina ezegonkortasun handia izango da. Hala, gaur arratsaldean, esaterako, ekaitza bota dezake; Nafarroan, Aemetek abisu horia ezarri du euriteengatik.
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Eguna tenperatura baxuekin hasiko da, Gasteizen, esaterako, 14 ºC izango baitira, baina 34 ºC-ra helduko dira termometroak Iruñean, eta 32 ºC-ra, berriz, Bilbon. Arratsaldean, aldaketa etor daiteke, eta zaparrada trumoitsuak eta txingorra egin dezake zenbait puntutan.
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