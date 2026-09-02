EUSKALMETEN DATUAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Abuztua bigarren hilabeterik beroena izan da 1970etik, eta mendeko lehorrenetakoa Euskadin

Batez besteko tenperatura ohikoa baino 2,4 °C altuagoa izan da, eta muturreko beroak, lehorteak eta prezipitazio handiek markatu dute hilabetea. Gainera, hainbat fenomeno meteorologikok 17 abisu hori aktibatzea eragin dute.

(Foto de ARCHIVO) Un termómetro en la calle marca la temperatura, a 28 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha previsto para la jornada de hoy en Euskadi temperaturas rondando los 28-30 grados en puntos de costa, pero más cercanas a los 34-35 grados en el interior. H.Bilbao / Europa Press 28/5/2026
Tenperatura altuak abuztuan Euskadin. Argazkia: Europa Press.

EITB

Azken eguneratzea

Euskalmetek asteazken honetan argitaratutako txosten meteorologikoak agerian uzten du abuztu hau 1970etik izan den bigarren abuzturik beroena izan dela Euskadin, 2003ko hilabete beraren atzetik. Batez besteko tenperatura 21,9 ° C izan da, 1991-2020 aldiko batez bestekoa baino 2,4 ° C altuagoa.

Hilabetea prezipitazio urriagatik ere nabarmendu da, batez ere isurialde mediterraneoan, ohiko euriaren % 20 baino gutxiago bildu baita bertan. Hala, Euskadi osoan, abuztua mende honetako bosgarren lehorrena izan da gutxi gorabehera.

Hala ere, euri faltak prezipitazio handiko hainbat gertakarirekin kontrastatu du. Guztira, hiru egunetan metro koadroko 30 litro baino gehiago pilatu dira, eta horietako bitan 60 litro baino gehiago.

Gertakaririk aipagarriena abuztuaren 23an izan zen, Markina-Ondarroan. Oletako estazioak 37,2 l/m² erregistratu zituen ordubetean, eta 84,5 l/m² egun osoan, biak ere bere serieko balio errekorrak.

Abuztuaren 9an ere oso eurite handiak izan ziren Añarbe inguruan, ordubetean 42,7 l/m², urtaroaren errekor berria.

Euriaren jarraipena. Argazkia: Euskalmet Euriaren jarraipena. Argazkia: Euskalmet

 

Bero handia

Bestalde, beroa bereziki handia izan zen hilaren erdialdean. Abuztuaren 13a izan zen egunik beroena, eta 40 ºC-tik gorako tenperaturak izan ziren Arabako hego-mendebaldeko hainbat tokitan: 40,3 ºC-tik gorakoak Tobillasen, 40,2 ºC-tik gorakoak Zambranan eta 40 ºC-tik gorakoak Langraizen.

Guztira, 17 abisu hori aktibatu ziren abuztuan: zazpi prezipitazio handiengatik, zazpi muturreko tenperatura altuengatik eta hiru tenperatura altu iraunkorrengatik.

Barnealdean ere, hilabetea ohi baino eguzkitsuagoa izan zen, batez bestekoa baino % 14 eguzki ordu gehiagorekin; kostaldean, berriz, % 10 gutxiago izan zen. Gasteizek 258 eguzki ordu pilatu zituen, Bilbok 168 ordu eta Donostiak 167 ordu.

Haizeari dagokionez, ipar eta ipar-mendebaldeko fluxuak izan ziren nagusi hilaren zati handi batean, nahiz eta abuztuaren 22tik aurrera hegoaldeko haizeak nagusitu ziren, batzuetan bortitzak.

Oro har, txostenak beroak eta lehortasunak markatutako hilabete bat marrazten du, nahiz eta ekaitz puntualak izan, prezipitazio ugari eta hainbat errekor utzi zituztenak.

Hileko azterketa eta ekitaldi nabarmenak

  • Abuztua baldintza barometriko egonkorrekin hasi zen, tenperatura moderatuekin kostaldean eta beroagoekin barnealdean.
  • Abuztuaren 5etik 9ra bitartean, eguraldiak okerrera egin zuen, eta euriak eta ekaitzak izan ziren, bereziki isurialde kantauriarrean. Zenbait lekutan prezipitazio handiak eta txingorra izan ziren.
  • Abuztuaren 10etik 20ra bitartean, eguraldiak hobera egin zuen, eta tenperaturak gora egin zuen; zenbait egunetan 38 °C-tik gorako tenperatura maximoak neurtu ziren.
  • 21etik aurrera, beroa areagotu egin zen isurialde kantauriarrean, eta 40 °C-tik gorako tenperatura maximoak neurtu ziren zenbait estaziotan. Kostaldean, berriz, 15 °C-tik gorako tenperatura minimoak izan ziren.

Kontrako fenomenoak eta alertak

  • 17 abisu hori eman ziren, batez ere prezipitazio handiengatik eta tenperatura altu iraunkor eta muturrekoengatik.
  • Abuztuaren 2an eta 8an tenperatura altuengatik abisuak aktibatu ziren hainbat eremutan; Araban 37 ° C baino gehiago erregistratu ziren eta barnealdean 38 ° C baino gehiago.
  • Abuztuaren 23an eta 24an, ekaitzek eta haize-bolada gogorrek bereziki eragin zioten isurialde kantauriarrari. Zenbait estaziotan 80 mm-tik gorako prezipitazioak eta haize-bolada urakan-indarrekoak neurtu ziren.
Bero-boladak Alerta Meteorologikoak Eguraldia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X