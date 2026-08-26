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Giro sargoria izango da gaur, hego-haizeak lagunduta

34 ºC-ra go litezke termometroak puntu askotan eta goizean hodei eta ostarteak tartekatuko dira; arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuren bat bota dezake.
Egunsentia, gaur, Irunen. Argazkia: Gerardo Garcia Gonzalez
Egunsentia, gaur, Irunen. Argazkia: Gerardo Garcia Gonzalez

EITB

Azken eguneratzea

Gaur, asteazkena,  tenperatura maximoek gora egingo dute, zenbait tokitan nabarmen gainera. Bero egingo du eta giroa sargoria izango da noizbehinka. Hodeiak eta ostarteak izango dira zeruan; arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuren bat bota dezake. Hego-haizeak indarra hartuko du, eta eguerdi inguruan eta arratsaldeko lehen orduetan zakar ibiliko da; kostaldean, aldiz, baliteke brisa ibiltzea. Gauean haizeak mendebaldera egingo du.

Hiriburuetan, Gasteizen 31 ºC-ra igoko dira termometroak, 32 ºC-ra Baionan eta Donostian, eta 34 ºC-ak harrapa ditzakete termometroek Bilbon eta Iruñean. 

Ostegunean hodeiak ugariagoak izango dira eta, irregularki banatuta, zaparrada batzuk egin ditzake. Ez da baztertzen leku batzuetan ekaitzak jotzea. Egunaren lehen partean hegoaldeko haizea ibiliko da, eta arratsaldean mendebal/ipar-mendebaldera aldatuko da, kostaldean biziago. Eguneko tenperaturak behera egingo du, eta beroenak 25 eta 30 ºC artean geratuko dira. Gaueko tenperatura oso suabea izango da berriro, 17-19 ºC-ren bueltakoak ia denean, zertxobait freskoagoak Araban. 

Ostiralean giro nahiko eguzkitsua izango dugu. Hala ere, goizaldean eta goizean goiz kostaldetik gertu hodei hondarrak izango ditugu oraindik, eta zaparrada bakanen bat ere egin dezake. Gainerako orduetan zerua hodei gutxirekin edo oskarbi agertuko da. Haizea aurreko egunetan baino ahulago ibiliko da; hego-mendebaldetik joko du hasieran eta eguerditik aurrera ipar edo ipar-mendebaldetik. Tenperatura maximoak antzekoak izango dira baina goizaldea apur bat freskoagoa.

Eguraldia

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