EGURALDIA

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Beroaren ostean, tenperaturak behera nabarmen asteburu osoan zehar

Ebro ibaiaren ardatza abisu horipean dago tenperatura altuengatik, eta ostegunean, berriz, eguraldi-aldaketa etorriko da: euria izango dugu protagonista eta tenperaturak behera egingo du.

Agde (France), 23/12/2025.- People walk next to the Herault river in Agde, Southern France, 23 December 2025. Due to heavy rain, Meteo-France issued a red warning for flooding. (Francia) EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo
Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Eguraldia nabarmen aldatuko da ostegunetik aurrera Euskal Herrian. Tenperatura altuak espero dira gaurko, batez ere Ebroko ardatzean; izan ere, abisu horia ezarri dute 13:00etatik 19:00etara muturreko tenperatura altuengatik. Maximoak 36 ºC ingurukoak izan daitezke eremu horretan.

Eguraldi-aldaketak jarraipena izango du datozen egunetan. Ostiralean giro freskoak jarraituko du, eta zaparradak botako ditu, batez ere egunaren lehen partean. Arratsaldean atertu egingo du eta hodeiak gutxituko dira. Maximoak 22-24 ºC ingurukoak izango dira lurralde osoan.

Larunbatean eguraldi ezegonkorrarekin jarraituko dugu, zerua hodeitsu eta oso hodeitsu egongo da kantauri isurialdean. Zaparrada txikiak espero dira, tarteka ertainak, batez ere egunaren lehen partean eta kantauri isurialdean, ekaitzik baztertu gabe. Tenperaturak ez dira aldatuko edo apur bat jaitsiko, eta iparraldeko haize ahul-bizia ibiliko da.

Igandean ere joera bera izango da, zerua hodeitsu egongo da eta zaparradak eta ekaitzak botatzeko aukera egongo da. Iparraldeko haize ahula ibiliko da, tarteka moderatuak, eta tenperaturak ez du aldaketarik izango.

Astelehenean ere hodeiak eta zaparradak bota ditzake, bereziki kantauri isurialdean, zerua oso hodeitsu egongo baita. Iparraldeko haize ahula ibiliko da, tarteka bizi, baina arratsalde-gau partean hegoaldera egingo du. Tenperaturak ez du aldaketarik izango.

Nolakoa izango da eguraldia asteazkenean?

Hodeiak ugarituko dira gaur kantauri aldean, batez ere kostaldean. Hegoaldean ostarte gehiago egongo dira goizean, baina hodeiak ugarituz joango dira arratsaldeak aurrera egin ahala, eta ez da baztertzen zaparrada ertainak botatzea egunaren amaieran.

Iparraldeko haizeak tenperatura leuntzen lagunduko du arratsaldean ipar partean, eta barnealdean bero egiten jarraituko du.

Noiz iritsiko da eguraldi aldaketa?

Ostegunean eguraldi-aldaketa iritsiko da, eta oraindik ostarte batzuekin eta erdi mailako eta goi-hodeiekin hasiko da eguna. Egunak aurrera egin ahala, hodeiak ugarituz joango dira mendebaldetik.

Arratsaldean euria hasiko du eta egunaren amaieran zaparrada mardulagoak bota ditzake. Gainera, tenperatura maximoek behera egingo dute, batez ere barnealdean, eta haizeak iparraldetik joko du eta arratsaldean areagotu egingo da.

Tenperatura altuak amaituko dira horrela eta datozen egunetan giro freskoagoa eta euritsuagoa izango dugu.

Aisia Eguraldia

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