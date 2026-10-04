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Norman Fosterrek Bilboko Arte Ederren Museoa bisitatu du, inaugurazio ofizialaren bezperan

Iragarkia
Norman Foster
18:00 - 20:00
Norman Foster. Argazkia: Europa Press.

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Norman Foster arkitektoak ideia batean laburbildu du Bilboko Arte Ederren Museoa handitzeko proiektua. "Benetan garrantzitsua ikusten ez duzuna da", esan du eraikina ageriko arrastorik gabe klimatizatzeko aukera ematen duten instalazioei erreferentzia eginez.

Bilbo Bilboko Arte Ederren Museoa Bizkaia Kultura

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