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Arantxa Iturbek Ibilbide saria jaso du
Euskal idazle eta Euskadi Irratiko esatariak Kutxa Fundazioaren Ibilbide Saria jaso du bart Literaktum jaialdian, "bere bizitzan euskal liburugintzari egindako ekarpenarengatik".
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