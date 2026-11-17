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Euskal aktoreek Besarkadak banatu dituzte
Iñake Irastorzak Ohorezko Besarkada saria jaso du bart egindako galan. Fikzio seriatuan, Arnatz Puertas (Argi gorriak) eta Nagore Aranburu saritu ditu Euskal Aktoreen Batasunak, zineman Patricia Lopez Arnaiz (Los domingos) eta Jose Ramon Soroiz (Maspalomas) eta antzerkian Ainara Gurrutxaga (Itzulera) eta Kepa Errasti (Desobedienteak 18/98).
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