Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
"Lotuz lortu" lelopean, Argantzonek 2027ko ekainaren 13an hartuko du Araba Euskaraz
Argantzunen egingo dute 'Araba Euskaraz 2027', ekainaren 13an, "Trebiñu eta Araba euskararen bidez josten jarraitzeko". Urte osoan zehar egingo dira ekimenak, eta "ikastola sendotzea, euskararekiko konpromisoa zabaltzea eta Trebiñu eta Arabaren arteko loturak sendotzea" izango dituzte helburu.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Itziar Okariz, Beatriz Olabarrieta eta Kampai Espaziorentzat izango dira Gure Artea sariak
ZUZENEAN
Duela min.
Jone Arriaran eta German Aranburu azpeitiarrek irabazi dute 50. Euskal Herriko Dantza Txapelketa
ZUZENEAN
Duela min.
World Press Photok nazioarteko argazki-kazetaritzako irudirik onenak bildu ditu Gasteizen
ZUZENEAN
Duela min.
Gaur irekiko ditu ateak publiko guztiarentzat Arte Ederren Bilboko Museo berrituak
ZUZENEAN
Duela min.
Arte Ederren Bilboko Museoko ezinbesteko hiru obra berri
ZUZENEAN
Duela min.
Norman Fosterrek Bilboko Arte Ederren Museoa bisitatu du, inaugurazio ofizialaren bezperan
ZUZENEAN
Duela min.
‘Go!azen 13’ telesaila aurkeztu dute Donostiako Belodromoan, Zinemaldiaren barruan
ZUZENEAN
Duela min.
Izarrez bete da alfonbra gorria, 74. Zinemaldia abiatzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Orlando Bloom, Zinemaldira iritsi den lehen zinema-izarra
Gehiago ikusi