Araba Euskaraz
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"Lotuz lortu" lelopean, Argantzonek 2027ko ekainaren 13an hartuko du Araba Euskaraz

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Argantzunen egingo dute 'Araba Euskaraz 2027', ekainaren 13an, "Trebiñu eta Araba euskararen bidez josten jarraitzeko". Urte osoan zehar egingo dira ekimenak, eta "ikastola sendotzea, euskararekiko konpromisoa zabaltzea eta Trebiñu eta Arabaren arteko loturak sendotzea" izango dituzte helburu.

Araba Euskaraz 2026 Araba Euskara Kultura

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