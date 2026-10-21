Etxanobe eta Bengoetxea EAJren Bizkaiko primarioen bigarren itzulira pasatu dira
Bi hautagaitzak gutxienez bi udal-batzarretan nagusitu dira. Hauteskunde prozesuak amaitzeko, azaroaren 11ko Lurralde Batzarrak egingo dira Bizkaian eta 12ko Lurralde Batzarrak Araban eta Gipuzkoan.
EAJren oinarriak asteazken honetan hasi dira udal-batzarretan Batzar Nagusietarako hautagaitzak bozkatzen, eta Bizkaian, Elixabete Etxanobek eta Ibone Bengoetxeak primarioen bigarren errondara pasatzea lortu dute, gutxienez bi udal-batzarretan irabazita, EITB MEDIAk jakin ahal izan duenez.
Bozketa prozesua azaroaren 11ko herrialde batzarrarekin amaituko da Bizkaian, eta hilaren 12koarekin, Araban eta Gipuzkoan. Bizkaiak izango du hautagaitzarik lehiatuena, Etxanobek ez duelako baztertu, oinarriek haren izena proposatuta, prozesu horretan aurrera jarraitzea, Bizkai Buru Batzarrak Ibone Bengoetxearen alde egitea erabaki eta gero.
Lehen itzulia asteazken honetan hasi da, eta datorren igandera arte (hilak 25) iraungo du. Epe horren barruan, afiliatuek beste hautagai batzuk proposa ditzakete, Herrialde Buru Batzarrak egindako proposamenak (Eider Mendoza, Gipuzkoan; Ibone Bengoetxea, Bizkaian; eta Ramiro Gonzalez, Araban) ez izan arren. Bozketen bigarren itzulia urriaren 29tik azaroaren 2ra bitartean egingo da.
Urriaren 8an proposatu zuen BBBk Ibone Bengoetxea Bizkaiko ahaldun nagusi izateko. Hurrengo egunean, Elixabete Etxanobek onartu zuen "harrituta" zegoela iragarpenarekin, eta "aldaketaren arrazoiak" ezagutzen ez zituela azpimarratu zuen; izan ere, Iñigo Ansola Bizkaiko EAJren presidenteak, martxoan, adierazi zion berriro izango zela hautagai.
Horren harian, galdetu diote lehia horretan jarraitzeko asmoa duen ala ez, eta Etxanobek esan du "azken hitza afiliatuek" dutela.