Bizkaiko EAJk Elixabete Etxanobe baztertu du ezustean eta Ibone Bengoetxea proposatu du 2027rako hautagai
Etxanoberen izena agertzen zen datorren urteko foru hauteskundeetarako kiniela guztietan. Hala ere, Bizkai Buru Batzarrak Ibone Bengoetxea iragarri du hautagai, gaur arratsaldean egindako bilera baten ostean.
Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusia ez da berriro hautagai izango 2027ko udaberrian egingo diren foru-hauteskundeetan.
Hala jakinarazi du Bizkaia Buru Batzarrak gaur arratsaldean egindako bilera baten ostean. Bilera horretan, 2023an apustua izan zen Etxanobe baztertzea erabaki dute, eta, haren ordez, Ibone Bengoetxea egungo lehen lehendakariorde eta Kultura sailburua proposatu dute hautagai.
Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusia da 2023tik. Unai Rementeriaren lekukoa hartu zuen eta kargu hori bete duen lehen emakumea izan da.