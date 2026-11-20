Gorenak botoa ematea debekatu die biloben legearen bidez nazionalitatea lortu zutenei, Espainian bizi badira ere
Neurriak 163.000 herritar baino gehiagori eragiten die. Botoa eman ahal izango dute, salbuespen gisa, hauteskunde eguna baino lehen erbesteratuen ondorengoak direla agiri bidez egiaztatzen dutenek.
Auzitegi Gorenak agindu dio Hauteskunde Batzorde Zentralari (HBZ) biloben legearen bidez Espainiako nazionalitatea lortu zuten 163.355 lagunei botoa ematea galarazteko, nahiz eta gaur egun Espainian bizi. Salbuespen bakarra, dagoeneko erbesteratuen ondorengoak direla egiaztatu duten 901 herritarrak izango dira, baita urriaren 29a baino lehen hori frogatzen dutenak ere.
Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzien Salak erabakia hartu du Iustitia Europa eta Vox alderdiek aurkeztutako alegazioak aztertu ondoren. Izan ere, Espainiako Estatistikako Institutuak (INE) egindako txosten batek 163.355etik 113.326ra murriztu zuen botoa emateko eskubidea etenda zutenen kopurua. Hasieran adingabeak, bikoiztutako erregistroak eta biloben legea onartu aurretik Atzerrian Bizi diren Hautesleen Erroldan (CERA) izena emanda zuten pertsonak ere zenbatu zituzten.
Ildo horretatik, auzitegiak probidentzia baten bidez berretsi du botoa emateko eskubidearen eteteak indarrean jarraituko duela kaltetutako 163.355 herritarrentzat, baita gaur egun Espainian bizi eta bertako Hautesle Erroldan izena emanda daudenentzat ere. Orain arte, ordea, ez zuen zehaztapen hori egin.
Hala, Hauteskunde Batzorde Zentralari eta Hautesle Erroldaren Bulego Zentralari gogorarazi die bete egin behar dituztela erbesteratuen ondorengoak direla frogatu ez duten nazionalizatuei botoa emateko eskubidea behin-behinean eteteko hartutako erabakiak.
Zehazki, bi erakundeei agindu die bermatzeko 163.355 pertsona horietako bat bera ere ez dela Hautesle Erroldan agertuko, ez atzerrian bizi diren hautesleen erroldan, ezta Espainian bizi direnena ere. Salbuespen bakarra kontsulatuaren ziurtagiria aurkeztu duten 901 herritarrak izango dira, baita bozketa eguna baino lehen agiri hori aurkezten dutenak ere.
Bestalde, Salak atzera bota ditu alderdiek egindako gainerako eskaerak. Batetik, dagoeneko ebatzitako helegiteei buruzkoak direlako; bestetik, informazioa eskatzeko edo neurriak hartzeko eskaerak Hauteskunde Batzorde Zentralaren eskumenekoak direlako, eta, beraz, erakunde horri zuzendu behar dizkiotelako.
Iustitia Europak, gainera, Auzitegi Gorenari eskatu zion Hauteskunde Batzorde Zentralaren erabakia zuzentzeko. Erabaki horren bidez, MiDNI aplikazioa erabiltzeko debekua bertan behera utzi zuen, herritarrek NAN elektronikoaren bidez identifikatu eta botoa eman ahal izateko. Barne Ministerioak bermatu zuen hauteslekuetako mahaiek hautesleen nortasuna egiaztatzeko beharrezko baliabide teknikoak izango dituztela.